Ekrem İmamoğlu, İstanbul için yeniden aday olacak mı? O soruya flaş yanıt…

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İçerenköy Spor Tesisi’nin Temel Atma Töreni’nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2023 Çarşamba, 15:39


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