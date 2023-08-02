Ekrem İmamoğlu, İstanbul için yeniden aday olacak mı? O soruya flaş yanıt…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İçerenköy Spor Tesisi’nin Temel Atma Töreni’nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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