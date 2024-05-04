Ekrem İmamoğlu Paris Belediye Başkanı Hidalgo'yu ziyaret etti
İmamoğlu Paris Belediye Başkanı Hidalgo'yu ziyaret etti
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa’da önce Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer’i, ardından da Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’yu ziyaret etti. Türkiye’de ve tüm dünyada demokrasiyi konuşma zamanı olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Bizim demokrat duygularımız, son dönemde toplumda karşılık bulmakta zorlanmıyor” dedi.
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