Ekrem İmamoğlu Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali’nde: Hacı Bektaş'ın bize öğrettiği gibi...

16 Ekim 2023 Pazartesi, 12:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2’inci Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali’nde; “Hacı Bektaş'ın bize öğrettiği gibi, her ne olursa olsun, insanın içindeki o iyi öze inancımızı asla yitirmeyeceğiz. Eşitliğin, adaletin hakim olduğu, kardeşçe bir hayat özleminden asla vazgeçmeyeceğiz. Bizi bölmek, düşmanlaştırmak ve başkalaştırmak, kutuplaştırmak, ayrıştırmak için yürütülen tüm çabaları boşa çıkartacağız bu şehirden. Hacı Bektaş'ın manevi yolundan asla ayrılmayacak, hepimiz için hep birlikte yürüyeceğiz. Ve o güzel, o mutlu günlere mutlaka ulaşacağız” dedi.