Ekrem İmamoğlu'ndan AKP'ye ‘İstanbul’un Kayıp 1000 Günü’ yanıtı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında; Avcılar’da kütüphane, Küçükçekmece’de de kütüphane, zemin altı otopark ve meydan açılışlarını gerçekleştirdi. İmamoğlu, AKP'nin düzenlediği 'İstanbul'un Kayıp 1000 Günü' toplantısıyla ilgili, "Bin gün o toplantıyı düzenleyenler ve onlara yakın bir avuç insan için büyük bir kayıp dönemdir" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında; Avcılar Firuzköy’de “Sabahattin Eyüboğlu Kütüphanesi”nin, Küçükçekmece Cennet Mahallesi’nde de “Attila İlhan Kütüphanesi” ile 421 araçlık zeminaltı otopark ve eski dönemden kalan projesi kamu lehine revize edilip tamamlanan Cennet Meydanı’nın açılışlarını gerçekleştirdi.
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