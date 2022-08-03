Ekrem İmamoğlu'ndan AKP'ye ‘İstanbul’un Kayıp 1000 Günü’ yanıtı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 18:05

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında; Avcılar Firuzköy’de “Sabahattin Eyüboğlu Kütüphanesi”nin, Küçükçekmece Cennet Mahallesi’nde de “Attila İlhan Kütüphanesi” ile 421 araçlık zeminaltı otopark ve eski dönemden kalan projesi kamu lehine revize edilip tamamlanan Cennet Meydanı’nın açılışlarını gerçekleştirdi.

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