Ekrem İmamoğlu'ndan 'Haliç' çıkışı! "En önemli noktalardan biri..."
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Haliç' çıkışı! "En önemli noktalardan biri..."
Artİstanbul Feshane kapılarını, dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Tate Müzesi’nin ‘Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde Sergisi’ne açtı. Serginin açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul'da kültür ve sanat, şehrin en önemli hayat kaynaklarından birisidir. Hepimiz bu kaynağı beslemek, güçlendirmek ve hatta bütün dünyayla paylaşmak konusunda sorumluyuz. Biz bu sorumluluk duygusuyla 5 yılda büyük ve önemli işler yaptığımıza inanıyoruz. Bugün İstanbul, tarihinin en çok restorasyon yapılan dönemini yaşıyor. İstanbul'un kültürel mirasına sahip çıkıyor ve bu şehrin kadim tarihini günlük hayatımızın bir parçası haline getirerek, hissettiğimiz, yaşadığımız, paylaştığımız ve değerini bildiğimiz bir modele geçiyoruz” dedi. 21 ülkeden 57 sanatçının, 95 çok özel eserinin bulunduğu sergi, 23 Ocak-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.
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