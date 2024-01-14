Eksi 33 derecede Türkiye’nin çatısına tırmandılar!
Eksi 33 derecede Türkiye’nin çatısına tırmandılar!
Eksi 33 dereceye rağmen Ağrı Dağı’na tırmanan dağcıların yüzleri buz tuttu.
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