Eksi 33 derecede Türkiye’nin çatısına tırmandılar!

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Eksi 33 derecede Türkiye’nin çatısına tırmandılar!

IHA
14 Ocak 2024 Pazar, 12:39

Eksi 33 dereceye rağmen Ağrı Dağı’na tırmanan dağcıların yüzleri buz tuttu.

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