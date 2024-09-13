Emekli Albay'dan Teğmen Andı Tartışmasına Sert Çıkış

13 Eylül 2024 Cuma, 17:49

"90’lı Yıllardan Beri Yapılıyor"

Özeller, bu geleneğin 90'lı yıllardan beri süregeldiğini ve törenlerin her zaman komutanlık onayıyla yapıldığını vurgulayarak, "Bu törenler Cumhurbaşkanımızın, Milli Savunma Bakanlarımızın, sıralı tüm komutanların gözü önünde icra edilmiştir" dedi. Teğmenlerin mezuniyet töreninde sergiledikleri coşkunun disiplinsizlik olarak algılanmasını eleştiren Özeller, "Tören bittikten sonra bütün teğmenlerin nizamiyeye doğru uygun adım marşla gittiklerini mi zannediyorlar? Orada bir coşku yaşanıyor, bunu bilmeden olayı mantıklı hale getirmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Teğmen Andından Rahatsız Oldular"

Emekli Albay, bazı kişilerin Teğmen andından rahatsız olduğunu belirterek, "Teğmen andında Cumhuriyeti korumak var, laikliği korumak var, şerefle ölmek var. Bu yüzden rahatsız oldular" dedi. Özeller, teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmalarının da bu rahatsızlığın bir nedeni olduğunu söyledi.

"40 Teğmen İhraç İddiası Atatürk'e Savaş Açmaktır"

Özeller, bazı kişilerin 40 teğmenin ihraç edileceği iddialarına da sert tepki göstererek, "Eğer böyle bir şey olursa bu, Mustafa Kemal Atatürk'e açılan bir savaştır. Bu millet bunu affetmez" dedi. Bu tür iddiaların ülkeyi karıştırmak ve kutuplaştırmak için yapılan manipülasyonlar olduğunu savunan Özeller, Cem Küçük gibi isimleri de eleştirerek, "Bu adamın söylediklerine inanmak abestir, söylediklerini ispatlamak zorundadır" şeklinde konuştu.

"Genç Subayları Yıpratmayın"

Emekli albay, genç subayların bu tür tartışmalarla yıpratılmaması gerektiğini savunarak, "Bu çocuklar sonuna kadar tertemizdir, bu ülkeye hizmet etmek ve gerektiğinde şehit olmak için yola çıkmış kahraman teğmenlerdir" dedi ve onların önünde saygıyla eğildiğini belirtti.

"Karadeniz'de Biyolojik Savaş" İddiası

Özeller ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel sayısının yeterli olmadığını ve Karadeniz bölgesinde "kokarca" adı verilen bir haşereyle biyolojik bir savaşın yaşandığını iddia etti. Bu haşerenin bölgeye kasıtlı olarak getirildiğini öne süren Özeller, "Devlet olarak bir tedbir alınmazsa yakında buralarda fındık kalmayacak" uyarısında bulundu.