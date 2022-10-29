Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi

29 Ekim 2022 Cumartesi, 07:00

Kredi Yurtlar Kurumu Kız Yurdu'nda kalan üniversite öğrencisi 50 kişilik grup, Yeniköy Köyü sınırları içerisindeki kuş cenneti havzasına Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından kurulan Emekli Hayvanlar Çiftliği'ni ziyaret etti. 10'arlı gruplar halinde içeriye alınan öğrenciler, HAYTAP Başkan Yardımcısı Ali Laçinbala'dan, emekli hayvanların ne demek olduğunu, yaşam hakkı ve bu canlıların da hissedebildikleri konularında bilgi edindi. At ve eşeklere tımar yapan öğrenciler, getirmiş oldukları su kabaklarını boyayarak oluşturdukları rengârenk kuş yuvaları, yine insanoğlu tarafından yakılarak kurutulan bir ağaca asarak görsel güzellik kattı. Daha sonra ise Cumhuriyetin 99'ıncı yıldönümü etkinlikleri kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına 29 ağaç fidanı, toprakla buluşturuldu. Veteriner Hekim Ali Laçinbala, 'Yüzyıllar öncesinde bu tip tek tırnaklı hayvanların yük ve taşımacılıkta kullanılmasını artık geride bırakmayı sağlamalıyız. Artık bu zulüm bitsin ve atlar artık binek hayvan olarak anılmasın hissedebilen, sıcakkanlı hayvanlar olarak anılsın istiyoruz dedi.

Açılışının 19 Kasım'da planlandığını ve çiftliğin özellikle imalat işlerinin gönüllü arkadaşlarla yaptıklarını söyleyen Laçinbala, 'Maliyetleri ne kadar daha aşağıya çekersek bir canı daha kucak açarız mantığı yürütüyoruz. Bu kapsamda fidanların korunaklarının ağaçların taşınmasından boyanmasına etrafının tel ile çevrelemesi gibi işlerin tamamını kendimiz imal ettik ve piyasa fiyatlarından yüzde 60 daha ucuza mal ettik. Yine de emekli hayvanlar Çiftliği Osmaniye'nin kuruluş maliyeti yaklaşık 1 milyon TL'yi buldu ve tüm bu bedel HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu'nun öz sermayesi tarafından karşılandı diye konuştu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Sinem Karaca, yurt sayesinde bu geziye geldiğini belirterek, şunları kaydetti İlk defa büyük bir hayvana burada dokunabildim ve bu kadar yakından görebildim. Çok farklı bir duyguydu. Onların da bizler gibi hissedebildiğini öğrendim. En son 1 yıl önce fidan dikmiştim. Yılda bir kere de olsa toprakla bir fidanın buluşturulmasına vesile olmak gerçekten beni çok mutlu etti. İmkan olursa her ay böyle bir faaliyete katılmak isterim HAYTAP ekibine ve yurt yönetimine bizlere bu fırsatı verdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum.