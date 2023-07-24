Emekli maaşına yapılan zammı protesto etmek için oturma eylemine başladılar
Emekli maaşına yapılan zammı protesto etmek için oturma eylemine başladılar
Emekli maaşına Emekli maaşına yapılan zammı protesto etmek için oturma eylemine başladı!
Emekli maaşına yapılan yüzde 25 oranındaki artışı protesto etmek için Ankara’ya yürümek isteyen emekliler; Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından izin verilmeyince Gebze meydanındaki Çamlık Parkı’nda oturma eylemine başladı. Emekli Selçuk Süzen, “Ev kiralarına yetişemiyoruz. Çocuklarımızı okutamıyoruz, faturalarımızı ödeyemiyoruz. Bizler gerçekten zor durumdayız. Devlet emeklileri hiçe saydı. Bu zamlar bizim hiçbir şeyimize yetmiyor. Çarşıda, pazarda, markette, manavda fiyatlar çok yüksek olduğu için alışverişimizi yapamıyoruz. İnsanca yaşanabilir bir ücret istiyoruz” diye konuştu.yapılan zammı protesto etmek için oturma eylemine başladılar
Emekli maaşına yapılan yüzde 25 oranındaki artışı protesto etmek için Ankara’ya yürümek isteyen emekliler; Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından izin verilmeyince Gebze meydanındaki Çamlık Parkı’nda oturma eylemine başladı. Emekli Selçuk Süzen, “Ev kiralarına yetişemiyoruz. Çocuklarımızı okutamıyoruz, faturalarımızı ödeyemiyoruz. Bizler gerçekten zor durumdayız. Devlet emeklileri hiçe saydı. Bu zamlar bizim hiçbir şeyimize yetmiyor. Çarşıda, pazarda, markette, manavda fiyatlar çok yüksek olduğu için alışverişimizi yapamıyoruz. İnsanca yaşanabilir bir ücret istiyoruz” diye konuştu.
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