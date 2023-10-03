Emekli maaşına zam yapılacak mı? Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması.

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Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması.

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2023 Salı, 13:01

Devlet Bahçeli bildiğiniz gibi... Meclis kürsüsünden Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

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