Emekli maaşına zam yapılacak mı? Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması.
Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması.
Devlet Bahçeli bildiğiniz gibi... Meclis kürsüsünden Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
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