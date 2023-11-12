Emekliler 5 bin liralık ikramiyeye tepkili: 'Halkı kandırmasınlar!'

12 Kasım 2023 Pazar, 17:10

Artvin’de yaşayan emekliler, bir defaya mahsus verilen 5 bin liralık ikramiyeye tepki gösterdi.

Emekli Orhan Yavuz “Piyasadaki zamlara karşı bize vermesin o ikramiyeyi, istemiyorum ben o ikramiyeyi. O ikramiyeyi bana veriyor ama sana vermiyor. Sana veriyor ama bu kez de bana vermiyor. Ben de bu yüzden bu parayı istemiyorum. Halkı kandırmasınlar ve gerçekleri konuşsunlar” dedi.