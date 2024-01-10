Emeklilerden 'zam' protestosu! 80 yaşındaki Saime teyze: 25 sene önceki Türkiyemi istiyorum

10 Ocak 2024 Çarşamba, 13:45

DİSK Emekli Sen Samsun Şubesi, maaş zamlarını protesto etti. 80 yaşındaki Saime İşbaşı, "Diyeceklerim o kadar çok ki, nefesim yetmiyor. Ben 25 sene önceki Türkiye’mi istiyorum. Ben şimdi istemiyorum bu düzeni, bu geçimi hiç dayanamıyorum, sabredemiyorum. Pazara gidiyorum 300 lira ile peynir yok, yumurta yok, süt yok, çökelek yok, yağ yok, kokmuş çökelek 300 lira. Buyurun ne alacaktım, ben önceden 25 sene önce 50 lira ile gidiyordum, hamalla sepetimle dönüyordum. Ne bu rezalet, bu kepazelik" dedi.