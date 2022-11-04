Endemik çiçekler, camda şekil buldu
Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nce hazırlanan 'Camdan Çiçekler' adlı koleksiyonda, kente özgü endemik çiçekler, camda şekilleniyor. Cam sanatçısı Esra Bozoğlan'ın başlatıp, genişlettiği projede camdan çiçekler, gerçeklerine benzerliğiyle dikkati çekiyor.
Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde cam sanatçısı Esra Bozoğlan'ın başlattığı camdan endemik çiçekler projesi genişletildi. 'Şakayık', 'Peşmen kardeleni', Ana müşkürüm', 'Taş gülü', 'Şeytan kabalağı', 'Kırkgöz kangalı', 'Ağlayan gelin', 'Olimpos safranı', 'Kum papatyası', 'Peygamber kılıcı' gibi kente özgü endemik çiçekleri camdan yapıp koleksiyon hazırlayan Bozoğlan, gününün büyük bölümünü kaynak ateşi önünde geçiriyor. Sıcaklığı 3 bin dereceye kadar çıkan ateşin önünde camdan çiçekler yapan Bozoğlan, cam işçiliğinin inceliklerini anlattı.
ŞALOMA TEKNİĞİ İLE CAM SANATI
Bir cama şekil verebilmek için onu ısıtarak yumuşatmak gerektiğini belirten Esra Bozoğlan, "Yapacağım çiçeğin hangi bölümü ise ona göre şekli önceden tasarlıyorum. Çiçekleri açık alevle şekillendirme tekniği 'Şaloma' kullanıyorum. Yapımına başladığım Peşmen kardeleni, Antalya'nın Akseki ilçesi dağlarında görülen endemik bir çiçek. Beyaz yapraklarını oluşturmak için camı yumuşama derecesine kadar ısıtıp, şekillerini verdim. Şu ana kadar 10 kadar endemik çiçeğin camdan heykelini yaptım" dedi.
CAM BORULAR ERİTİLİYOR
Cam teknolojisi alan öğretmeni Sema Bayrak da "Renkli renksiz cam borular eritilerek, endemik çiçekler şekilleniyor. Antalya yöresine ait birçok endemik çiçek var. Şu ana kadar 9-10 tanesini çalıştık. Şu an yapımı süren Peşmen kardeleni de bölgemiz için önemli bir çiçek" diye konuştu. Camdan endemik çiçekler koleksiyonu tamamlandıktan sonra özel gün ve etkinliklerde sergilenerek.
Video Haberler
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Son Dakika: TÜİK ve ENAG ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı
- İmamoğlu'na bir suikast ihbarı daha: '8 kişilerdi, hepsi silahlılardı...'
- Son Dakika: Benzin ve otogaza yine zam geliyor
- Kuduz paniği! Köpeklerin saldırdığı 2 çocukla ilgili yeni gelişme: 'Tanı kesinleşti'
- 26 yaşındaki oyuncu Erica Hoy trafik kazasında yaşamını yitirdi
- Yurtdışından telefon getirenler dikkat! IMEI kayıt ücreti belli oldu
- Kulisler hareketlendi... AKP'li bazı milletvekilleri istifayı düşünüyor
- Son Dakika: TÜİK’in ENAG’a açtığı dava sonuçlandı
- Popüler kuru şampuanlarda kanserojen madde tespit edildi
- CHP'nin acı kaybı: Eski milletvekili Süleyman Genç yaşamını yitirdi