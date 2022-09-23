Engelli adam günde yüzlerce basamak çıkıyor

23 Eylül 2022 Cuma, 07:00

Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasından emekli Ömer Çolak (66), Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi Sümer Evleri Sitesi'ndeki apartmanın 6. katında yaşıyor. Çolak, yaşadığı binanın yaklaşık 40 yıllık olması nedeniyle zamanında çevre düzenlemesi ve asansör yapılmamasından dertli.

İlerlemiş yaşına rağmen evine ulaşabilmek için günde ortalama 300’ün üzerinde basamak çıkan Çolak, engelli olduğu için merdiven çıkmaktan yorulduğunu söyledi.

Çolak, “Apartmanımız yaklaşık 40 yıllık bir bina. Asansör yok ve yaşım 66. Günde 4-5 kere inip çıkıyorum. Yaklaşık 90 basamak var ve inip çıkması zor oluyor. Bu binada oturanların geneli işçi ve emekli. Asansör, çevre düzenlemesi ve çatı sorunumuz da var, mağduruz. Devletimizden, belediyelerden yardım ve destek bekliyoruz. Herkesin faydalanacağı normal bir asansör istiyorum. Ben doğuştan ayaktan da sakatım ve nefes darlığı da çekiyorum. Bu halimde inip çıkarken zorlanıyorum. Evi satıp başka yerden alma şansımız ve gücümüz de yok. Dinlene dinlene çıkıyorum eve, camide tespih çeker gibi inip çıkarken merdivenleri sayıyoruz” dedi.