Engelli eşine bakan teyzenin yürekleri burkan yaşam mücadelesi: Çorba yiyoruz başka bir şey yok...
Engelli eşine bakan teyzenin yürekleri burkan yaşam mücadelesi: Çorba yiyoruz başka bir şey yok...
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki fiziksel engelli Mehmet Ali Ziyan ve eşi aldıkları 2 bin 300 lira yaşlılık aylığı ile geçinemediklerinden yakındı. Eşi ile birlikte ekonomik sıkıntı çektiklerini ifade eden Iraz Ziyan, "Engelliydi, engelli aylığını kestiler 65 aylığı veriyorlar şimdi o da tam yetişmiyor. Başka gelirimiz yok. Horanta olmadığından idare ediyoruz iyi kötü. Ramazanlarda yardım ediyorlar idare ediyoruz. Bacılarım yardım ediyor bana. Sırtıma başıma bacılarım alıyor, çay şeker alıyorlar bana. İlacımı alıyorlar" dedi.
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