Erdek'te yüzen pastane

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Balıkesir’in Erdek ilçesinde tatil yapan vatandaşlar yüzen pastaneyi görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

İHA
25 Ağustos 2022 Perşembe, 14:07

Erdek ilçesinde sahilde kıyıları dolaşarak tatil yapan vatandaşlara yüzen pastanesi ile hizmet veren Cemil Kaya, ilgiden memnun olduğunu ve bu mesleği çocukluğundan beri yaptığını söyledi.
Vatandaşlar Erdek Ocaklar kumsalına yakın olarak dolaşan yüzen pastaneye ilgi gösterdi.

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