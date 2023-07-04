"Erdoğan BAE'ye kaynak aramaya gidiyor" Ziyaretin perde arkasını Çetin Ünsalan anlattı

04 Temmuz 2023 Salı, 16:27

Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı mevduat dönüşlerinin oluşturduğu döviz talebini karşılamaları için özel bankalara ihtiyacı olan dövizi sağlayacak. MB'nin kasasında böyle bir rezervin olmadığını belirten Ekonomist Çetin Ünsalan, ekonomi yönetiminin kaynak arayışına girdiğini ve Erdoğan'ın da Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaynak girişi sağmak için gideceğini belirtti. Cumhuriyet TV'ye konuşan Ünsalan, "Burada kaynak bulmaktan çok o kaynağın ne karşılığı geleceği önemli. Şayet Türkiye cazip bir ülke olarak görülüp yatırım yapılacaksa ayrı değerlendirelim. Fakat siz Varlık Fonu gibi yeterince denetlenmeyen, Türkiye'nin bütün varlıklarının içinde olduğu bir fonu garanti göstererek kaynak arayışına giderseniz bu elektrik faturasını ödemek için evdeki televizyonu satmaktan öteye gitmez" ifadelerini kullandı.