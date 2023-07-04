"Erdoğan BAE'ye kaynak aramaya gidiyor" Ziyaretin perde arkasını Çetin Ünsalan anlattı

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Türk Lirası’nın dolar karşısındaki kaybı yılbaşından beri yüzde 28’i buldu. Doların hala enflasyon yıpranmasına ulaşmadığını belirten Ekonomist Çetin Ünsalan, TÜİK enflasyonu doğru kabul edilirse dolar/TL'de 26 seviyesinin doğru olduğunu ancak ENAG enflasyonuna göre daha 30-35 arası bir seviyeye çıkacağını belirtti. Erdoğan'nın yapacağı BAE ziyaretini de değerlendiren Ünsalan, "Türkiye'nin kendi kaynaklarını verimli kullanmadan dışarıdan yatırımcı çekmesi çok zor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2023 Salı, 16:27

Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı mevduat dönüşlerinin oluşturduğu döviz talebini karşılamaları için özel bankalara ihtiyacı olan dövizi sağlayacak. MB'nin kasasında böyle bir rezervin olmadığını belirten Ekonomist Çetin Ünsalan, ekonomi yönetiminin kaynak arayışına girdiğini ve Erdoğan'ın da Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaynak girişi sağmak için gideceğini belirtti. Cumhuriyet TV'ye konuşan Ünsalan, "Burada kaynak bulmaktan çok o kaynağın ne karşılığı geleceği önemli. Şayet Türkiye cazip bir ülke olarak görülüp yatırım yapılacaksa ayrı değerlendirelim. Fakat siz Varlık Fonu gibi yeterince denetlenmeyen, Türkiye'nin bütün varlıklarının içinde olduğu bir fonu garanti göstererek kaynak arayışına giderseniz bu elektrik faturasını ödemek için evdeki televizyonu satmaktan öteye gitmez" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet tv Cumhuriyet çetin ünsalan

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