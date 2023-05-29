Erdoğan balkon konuşmasında Demirtaş'ı hedef aldı, kalabalık 'Selo'ya idam' sloganları attı

29 Mayıs 2023 Pazartesi, 03:37

Türkiye kritik Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerini geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), geçici sonuçlara göre Erdoğan, yüzde 52 ile yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Açıklamanın ardından Saray'da 'balkon konuşması' düzenleyen Erdoğan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hedef aldı.

Erdoğan konuşması sırasında Demirtaş için "terörist Selo" ifadesini kullanırken Erdoğan'ı takip eden kalabalıktan "Selo’ya idam" sloganları yükseldi.