22 Temmuz 2023 Cumartesi, 12:01

Erdoğan dün açılışını yaptı bugün sistem çöktü: Yolcular birçok sebepten mağdur oldu! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı KKTC Ercan Havalimanı yeni terminal binasının elektronik sistemleri çöktü. Yolcular, yaşadıkları sorunu alkışlarla protesto etti.

