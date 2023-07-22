Erdoğan dün açılışını yaptı bugün sistem çöktü: Yolcular birçok sebepten mağdur oldu!

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Erdoğan dün açılışını yaptı bugün sistem çöktü: Yolcular birçok sebepten mağdur oldu!

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2023 Cumartesi, 12:01

Erdoğan dün açılışını yaptı bugün sistem çöktü: Yolcular birçok sebepten mağdur oldu! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı KKTC Ercan Havalimanı yeni terminal binasının elektronik sistemleri çöktü. Yolcular, yaşadıkları sorunu alkışlarla protesto etti.

Recep Tayyip Erdoğan

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