Erdoğan’dan U dönüşü! Mehmet Şimşek, Erdoğan’ı faiz artışına nasıl ikna etti?

15 Haziran 2023 Perşembe, 15:04

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası'yla beraber atacağı adımları "kabullendikleri" mesajını vermesi faiz artırımına yeşil ışık olarak yorumlandı.

Erdoğan'ın Şimşek ve MB'nin atacağı adımlara bundan sonra müdahale edip etmeyeceği konusunda güven vermediğini belirten Ekonomist Ömer Rıfat Gencal, "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz" sözleriyle son 21 yılı işaret etti.

