Ergin Ataman: Ömer Faruk Yurtseven’in Türk halkından özür dilemesi gerekiyor

11 Ağustos 2022 Perşembe, 11:23

"Ömer Faruk Yurtseven bize cevap vermedi"

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, TRT Spor'a verdiği röportajda Ömer Faruk Yurtseven hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte gündeme dair o açıklamalar...

"BİZE CEVAP VERMEDİ"

Ergin Ataman, kampı izisiz bir şekilde terk eden Ömer Faruk Yurtseven'e tepkide bulundu. Ataman, "Ben çok üzüldüm ve şok oldum. Kadroyu açıkladıktan sonra böyle bir haber geldi. Yardımcılarım ulaşmaya çalıştılar. Beni en çok kıran, bize cevap vermedi. Ömer Faruk, bizi hep Amerikalı menajerle muhatap olma durumunda bıraktı. Menajeri onu etki altına almış. Sadece basketbol oynamak için burada değil, Türk bayrağını zirveye çıkarmak için buradayız. En büyük yaptırım, Türk halkının vicdani yaptırımıdır. Anlam veremedim bu karara. Diğer takımların NBA'deki en iyi oyuncuları gelirken, Ömer Faruk için de bu bir fırsat olabilirdi. Bizim için de farklı bir oyuncuydu. Neden böyle bir karar aldığını anlamakta güçlük çekiyorum" dedi.

Başarılı başantrenör, Yurtseven'nin ABD'li menajerleri devreye soktuğunu belirti.

Ataman, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Hatta yardımcılara Hakan Demir ve Mehmet Okur’la konuştum. Onlar ulaşmaya çalıştılar. Beni en çok kıran onlara cevap vermemesi oldu. Bizleri hep Amerikalı menajerle muhattap olma durumunda bıraktı. En son gün başkan Hidayet Türkoğlu ile konuşmuş. Amerikalı menajerin bizlerin duygularını anlamasını düşünemiyorum. Ben burada çok ciddi bir menajer etkisi görüyorum. Ömer Faruk için bu senenin çok önemli olduğunu, Miami Heat‘te kendini göstermesi gerektiğini ve o yazın orada antrenman yapacağını ve bana göre Avrupa’da üst düzeyde söz sahibi olan bir antrenör olarak hiç anlam veremediğim bir durum. Çünkü sonuçta baktığınız zaman bu Avrupa Şampiyonası’nda Doncic, Giannis, Jokic oynuyor."

"BUNLARI BİZE VEREBİLECEK"

Ataman, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Sertaç Şanlı tecrübeli bir oyuncu, dışarıdan şutu var ya da Alperen çok iyi bir oyuncu ama Ömer Faruk da atletizm olarak bizim için önemliydi. İşte İngiltere maçında iki tane alley-opp pozisyonu var. Bunları bize verebilecek, savunma sertliği ve ribaund katkısı verebilecek oyuncuydu. Neden böyle bir karar aldığını ben anlamakta zorluk çekiyorum."

"MİLLİ TAKIM HERKES İÇİN ÖZEL OLMALI"

Ergin Ataman, TRT Spor'a verdiği röportajda, "Türk Milli Takımı çok üst düzey bir takım. Baktığın zaman Cedi Osman, Alperen Şengün, Furkan Korkmaz, Shane Larkin, Melih Mahmutoğlu, Sertaç Şanlı bunların hepsi Avrupa’da, NBA’de üst düzey oyuncular. Oradan 1’e 0 antrenman yapacaksın işte sağdan attın, soldan attın, şut antrenörü gelecek tamamen görüntü. Başka bir şey değil. Burada yapılan sert antrenmanlar, şimdi oynanacak olan hazırlık maçları yani işte dün Yunanistan-İspanya maçı oynandı Giannis 21 dakikada 31 sayı – 10 ribaund yaptı. Zevkle oynuyor, bunlar dünya starı. Biz hiç kimseyi zorla milli takıma getiremeyiz. Bu milli takım herkes için özel olmalı. Bu ülkede kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bu ülkenin bayrağı için canını, kanını akıtıyor. Bizim de yapmamız gereken şurada 1-1.5 ay Türk Halkı için bu bayrağı temsil etmek. Ben de çok yorgunum. EuroLeague’de üst üste şampiyon olmuşum. Sonuçta bir risk alıyorum. Burada herkesin bir beklentisi var" diye konuştu.