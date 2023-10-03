Erkan Baş Hatay'dan açıkladı: Depremin üzerinden 8 ay geçti ama öğrenciler çadırlarda kalıyor...
Erkan Baş Hatay'dan açıkladı
Türkiye İşçi Partisi (TİP), Yargıtay tarafından Gezi Davası'nda aldığı hapis cezası onanan Hatay Milletvekili Can Atalay için başlattığı "Özgürlük Yürüyüşü"nü sürdürüyor. Yürüyüşün ikinci gününü Hatay'ın Arsuz ilçesinde sonlandıran TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Hala pek çok çadır kentte yaşamak zorunda kalan yurttaşımızın geleceğinin ne olacağı belirsiz. Dolayısıyla onlar adına bir çağrı yapmak gerekiyor. 8. ay bitmek üzere, çadır kentlerdeki hayatın sona ermesi gerekiyor. Artık insanların geleceğini görmesi gerekiyor. Özellikle öğrenci arkadaşlarımızın şikayetleri var. İskenderun'da teknik üniversitede öğrencilere yurt olmadığı için çadırlar kalacak yer olarak gösteriliyor" dedi.
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