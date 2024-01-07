Erzincan Valisi Aydoğdu kar raftingi yaptı: 'İşte bu!'

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Erzincan Valisi Aydoğdu kar raftingi yaptı: 'İşte bu!'

DHA
07 Ocak 2024 Pazar, 18:03

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ergan Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde bir grup sporcu ile karda rafting yaptı.

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