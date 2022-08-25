Esenyurt'ta can pazarı kamerada
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarının ardından, sabah saatlerinde sağanak yağış başladı. Yağış Esenyurt'ta bulunan Haramidere'yi taşırdı ve Pınar mahallesinde bodrum katlardaki ev ve iş yerleri su altında kaldı
Geçtiğimiz temmuz ayında da aynı mahallede yine bu baskınları yaşanmış bodrum katlar boşaltılmıştı. Ev sahipleri tekrar yaşanacak sel felaketinde evlerini su basmaması için camlarının önünü kum torbaları ve tahta parçaları ile kapattı. Mahallede bulunan İrşad Camii ise geçtiğimiz sel baskınında sular altında kalmıştı. Cami görevlileri sel sularından korunmak için kapılarına kum torbaları yerleştirdi. Mahalledeki suların tahliye çalışmaları ev sahipleri ve İSKİ ekipleri tarafından devam ediyor.
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