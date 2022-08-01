Esenyurt'ta dönerci 3 hafta arayla iki kez kurşunlandı

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Esenyurt'ta motosikletli iki kişi dönerciye ateş açarak uzaklaştı. Aynı dönercinin 3 hafta önce de kurşunlandığı öğrenilirken, saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:40

İstanbul'un Esenyurt ilçesi İstiklal Mahallesinde dün gece 00:30 sıralarında dönercinin önünden geçen motosikletteki iki şüpheliden biri tabancayla ateş açtı.

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