Esenyurt'ta dönerci 3 hafta arayla iki kez kurşunlandı
Esenyurt'ta motosikletli iki kişi dönerciye ateş açarak uzaklaştı. Aynı dönercinin 3 hafta önce de kurşunlandığı öğrenilirken, saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi İstiklal Mahallesinde dün gece 00:30 sıralarında dönercinin önünden geçen motosikletteki iki şüpheliden biri tabancayla ateş açtı.
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