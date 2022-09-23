Eşi, kendisi için kaldırımı bahçeye çevirmişti; iyileşme başladı

23 Eylül 2022 Cuma, 07:00

Bir yılda ilaç tedavisinin yanı sıra bahçe sayesinde eşinin hafızasının yerine geldiğini belirten Çetin, 'Eşim 11 yıl önce beyninden ameliyat oldu. Durumu çok kötüydü, hafızası hiç yoktu, çocuklarını hiç tanımazdı. Şimdi çok iyi. Istırabı, sancısı yok' dedi. Mücella Çetin ise ilaçlarını aksatmadan kullandığını belirterek, 'Her gün buradayım. Çok iyiyim, iyi oldum, dirildim' dedi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi'nde oturan Mücella Çetin, yaklaşık 15 yıl önce beyin kanaması sonucu felç geçirdi, yürüme güçlüğünün yanı sıra hafıza kaybına uğradı. 11 yıl önce beyin ameliyatı olan Mücella Çetin'in 56 yıllık hayat arkadaşı Memduh Çetin'e doktorlar gittikleri kontrollerde 'Güneş görecek, vitamin alacak, daha çok oksijene ihtiyacı var' uyarısında bulundu. Eşinin, çam ağaçları ve çiçekler arasında yaşayarak yaşam kalitesini emekli maaşıyla yükseltmek için kolları sıvayan Memduh Çetin, geçen yıl Vişnelik Mahallesi'ndeki apartman dairesini kiraya verdi. Ardından da Mamure Mahallesi'nde iki katlı bir apartmanın girişteki dairesini kiraladı. Çetin, eşinin daha rahat dolaşıp dışarı çıkabilmesi için daire içine ve kapıdan apartman çıkışına kadar duvara demir aparatlar monte etti. Memduh Çetin, saksılara çam ağacının yanı sıra çeşitli çiçekler dikerek, evinin önündeki sokağı ve kaldırımı bahçeye çevirdi. Eskişehir Valiliği'nin yanı sıra belediye ekipleri de Memduh Çetin'in eşi için yarattığı bahçeye rahat oturabilmeleri amacıyla banklar ve çiçekler verdi. 3 çocuk ve 5 torun sahibi olan çiftin yaşam alanına çevredekiler de 'Sevgililer ve Aşıklar Parkı' adını verdi.