Evini ateşe verip balkondan atladı: İtfaiye eri son anda kurtardı

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:56

İzzetpaşa Mahallesi Okul Arası Sokak 8/3 numarada saat 16.30 sıralarında; uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Niyazi Akşahin, bilinmeyen bir nedenle anne ve babasıyla tartıştı.

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