Evini ateşe verip balkondan atladı: İtfaiye eri son anda kurtardı

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Şişli'de, psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Niyazi Akşahin (28), anne ve babasını ölümle tehdit ettikten sonra oturdukları daireyi yakmak istedi. Akşahin, ailesinin şikayeti üzerine eve gelen polise yakalanmamak için 3'ün kattan atlayarak intihara kalkıştı. Bir itfaiye erinin, açtığı şişme yatağı son anda çekmesiyle olası bir ölümden dönen Akşahin gözaltına alındı.

DHA
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:56

İzzetpaşa Mahallesi Okul Arası Sokak 8/3 numarada saat 16.30 sıralarında; uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Niyazi Akşahin, bilinmeyen bir nedenle anne ve babasıyla tartıştı.

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