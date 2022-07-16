Evini ateşe verip balkondan atladı: İtfaiye eri son anda kurtardı
Şişli'de, psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Niyazi Akşahin (28), anne ve babasını ölümle tehdit ettikten sonra oturdukları daireyi yakmak istedi. Akşahin, ailesinin şikayeti üzerine eve gelen polise yakalanmamak için 3'ün kattan atlayarak intihara kalkıştı. Bir itfaiye erinin, açtığı şişme yatağı son anda çekmesiyle olası bir ölümden dönen Akşahin gözaltına alındı.
İzzetpaşa Mahallesi Okul Arası Sokak 8/3 numarada saat 16.30 sıralarında; uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Niyazi Akşahin, bilinmeyen bir nedenle anne ve babasıyla tartıştı.
Video Haberler
- Plajda elektrik akımından ölüm: Soruşturma başlatıldı
- Sümela Manastırı'na gidilen patikada taş düştü; 2 yaralı
- Kameralara yakalanmamak için 'yerde süründü'
- Havalimanında bomba paniği: Terminal boşaltıldı!
- Evini ateşe verip balkondan atladı: İtfaiye kurtardı
- Önce 'yumruk' attı, sonra 'elini ısırdı'
- Kaputa sıkışan inatçı kedi yurttaşları seferber etti
- Bakandan KYK borçları açıklaması
- Silahla şakalaşırken kuzenini vurdu
- Minibüs dehşeti: Kendisini uyaranların üzerine sürdü
En Çok Okunan Haberler
-
- Elektrik süpürgesiyle seks yaparken yakalandı
- Ben, ‘Saraçhane’ deyince...
- Milyonlarca emekli bekliyordu... Tarih belli oldu
- Eski cumhurbaşkanının oğlu silahlı saldırıda öldürüldü
- Erdoğan'dan KYK borcu açıklaması
- ABD'de perakende satışlar haziranda arttı
- O şirketin müdürü Akar'ın gelini çıktı
- Saraçhane’ye davet edilmedi, Erdoğan’ı bekledi
- Bakandan KYK borçları açıklaması
- Cem Yılmaz'dan '15 Temmuz paylaşımı' tepkisi