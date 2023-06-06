EYT bilmecesi gerçeği: 'Türkiye'deki emekli aylıklarının yüzde 65'i küçük bir sosyal yardım'
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi mart ayında yürürlüğe girdi. Ama bilmece hala çözülemedi. 2000 sonrası girenler, çıraklar, stajyerler hatta 1999 depreminde mağdur olan kişilerle ilgili sorunlar devam ediyor. Tüm bu sorunların çözümlerine ilişkin Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Cumhuriyet TV'ye açıklamalarda bulundu.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi mart ayında yürürlüğe girdi ama bekelenen düzenleme sorunlara çözüm olmadı. 2000 sonrası girenler, çıraklar, stajyerler hatta 1999 depreminde mağdur olan kişilerle ilgili sorunlar devam ederken verilen maaşla geçinemeyen emekli bu fırsattan da yararlanaıyor. Tüm bu sorunların çözümlerine ilişkin Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Cumhuriyet TV'ye açıklamalarda bulundu. Nasıl bir sisteme geçilmesi gerektiğini tek tek anlattı.
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