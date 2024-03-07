Eyüplü seçmenden Meral Akşener'e: Genel seçimde kızıp partinize oy vermemiştim...
Eyüplü seçmenden Meral Akşener'e: Genel seçimde kızıp partinize oy vermemiştim...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Bir kişi, Akşener’e “Geçen seçim cumhurbaşkanlığı adaylığı mevzusundan dolayı size kızıp partinize oy vermemiştim ama bu seçim hür ve müstakil çizginizden dolayı -gururla söylüyorum- oy vereceğim. Bu yoldan dönmeyin” dedi. Akşener de “Katiyen dönmeyeceğim” karşılığını verdi.
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