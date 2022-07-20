Faciaya kıl payı: Kadıköy'de otomobil büfeye daldı

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Kadıköy Bağdat Caddesi'nde içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak büfeye daldı. Kazada otomobilde bulunanlar yara almadan kurtulurken, büfedeki çalışanların da arka tarafta bulunması, olası faciayı önledi.

DHA
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:07

Kaza, Bağdat Caddesi Kadıköy istikametinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki B.M.Ü'nün kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımı aştıktan sonra cadde üzerinde bulunan büfeye çarptı.

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Trafik trafik kazası kadıköy Bağdat Caddesi

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