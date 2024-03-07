Fatih'te Mahir Polat'a yoğun ilgi: AK Partiliyim ama...

07 Mart 2024 Perşembe, 10:19









CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat ve Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney ile saha çalışmalarına katıldı. Fatih’te bir kahvehanedeki yurttaş, CHP heyetine “AK Parti’ye oy veren adamım. İnşallah siz kazanırsınız” dedi.