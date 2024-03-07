Fatih'te Mahir Polat'a yoğun ilgi: AK Partiliyim ama...
Fatih'te Mahir Polat'a yoğun ilgi: AK Partiliyim ama...
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat ve Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney ile saha çalışmalarına katıldı. Fatih’te bir kahvehanedeki yurttaş, CHP heyetine “AK Parti’ye oy veren adamım. İnşallah siz kazanırsınız” dedi.
Video Haberler
- Eyüplü seçmenden Akşener'e sitem...
- Fatih'te Mahir Polat'a yoğun ilgi: AK Partiliyim ama...
- Flamingolar bu sene erken geldi...
- Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu unutamadı
- İmamoğlu cebinden 200 TL çıkardı
- Erdoğan itiraf etti
- Murat Kurum'a çok sert sözler: Sığ, düzeysiz...
- İmamoğlu’ndan Kurum’a ‘Gazze’ye yardım’ daveti
- Sessizliğini ne zaman bozacak?
- Şeriat için koruma kanunu istediler
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sözlerim dil sürçmesi değil...'
- Mansur Yavaş'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
- Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı
- Son 'İstanbul' anketi açıklandı
- Olmayan havalimanını nasıl 7.6 milyar TL'ye sattılar?
- Oyuncu Efe Deprem motosiklet kazasında hayatını kaybetti
- AKP'de bu konuşuluyor!
- Beyin kanaması geçirmişti... Ünlü oyuncudan üzücü haber!
- Emekli aylığına ek zam yapılacak mı?
- Antalya'da İYİ Parti'ye şok