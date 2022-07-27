Fatsa’da köylülerin su protestosuna müdahale eden jandarma: “Basın özgürlüğü şu anda yok"

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Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Sefaköy Köyü’nde tek su kaynağının bir alabalık tesisine verilmesine tepki gösteren köylülere jandarma müdahale etti. Jandarmanın müdahalesine maruz kalan bir yurttaş, “Müslüman değil misiniz siz” diye tepki gösterdi. Bir jandarma, “Basın özgürlüğü şu anda yok. Videoya çekmeyin, kanunu aşağıda gösteririz size” diyerek vatandaşın görüntü almasını engelledi.

ANKA
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 18:09

Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı 80 haneli Sefaköy Köyü’nün tek su kaynağının bir alabalık tesisine verilmesi köylüler tarafından bugün protesto edildi.

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