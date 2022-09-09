Filmlerden etkilendi, nostalji yaşatıyor

09 Eylül 2022 Cuma, 13:32

Tokat'ta asıl mesleği radyo tamircisi olan Sadullah Turacı (71), filmlerden etkilenerek fener yapmaya karar verdi. Kendi kendine deneme yanılma yöntemi ile fener yapmayı öğrenen Turacı, yaklaşık 25 yıldır sanatını yaşatmaya çalışıyor.

Osmanlı ve Selçuklu döneminde kullanılan fenerleri atık malzeme kullanarak imal eden Turacı, geri dönüşüme katkı sağlıyor. Taşhanda bulunan iş yerinde yaptığı fenerleri sergileyen Turacı, yerine bırakacak bir usta olmamasının üzüntüsünü yaşıyor.

Sadullah Turacı, filmlerde gördüğü fenerlerden etkilendiğini belirterek, "Osmanlı filmlerini izlerken fenerlerden etkilendim. Yapabilir miyim? diye düşünürken bir heves geldi içimden. Uğraşa uğraşa kendimi bu durumlara getirdim. Kendi el emeğimle öğrendim, ustam olmadı. Yaptığım fenerler Tokat'ımıza hastır. Fener yaparken herhangi bir pres yahut da herhangi bir teknolojinin ürettiği baskı makinesi kullanmıyorum. Sadece el emeği ile yapıyorum. Kalıbını kendim ölçüyorum, biçiyorum" dedi.

Turacı, yerine bırakacak bir usta olmamasının üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Şu anda da ki gençler sanata pek eğimli değiller. Eskiden mesela bizim büyüklerimiz elimizden tutardı götürürdü ustaya teslim ederlerdi sanat öğrensin diye. Ama şimdi öyle değil. Ben 25 yıldır bu işlerle uğraşıyorum. Hem kendi mesleğimi, hem fener işini ikisini bir arada yürütmeye çalışıyorum. Tokat'ımızın da adını duyurmaya çalışıyorum" diye konuştu.

