Fındık üreticilerinin BOTAŞ isyanı! "Hem biz hem ülke ekonomisi zarar görecek..."
Fındık üreticilerinin BOTAŞ isyanı! "Hem biz hem ülke ekonomisi zarar görecek..."
Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Dereköy, Altunçay ve Subaşı köylerinde yaşayan vatandaşlar, fındık sezonu bitimine kadar BOTAŞ’ın fındık bahçelerinden geçecek doğal gaz boru hattı çalışmalarına ara vermesini istedi.
Bir fındık üreticisi, “Fındık mahsulü milli bir ürün, ekonomik değeri fazla, ihraç edilen bir ürün, hasat zamanı yaklaşmıştır.
Bahçelerin bakımları, ilaçlamaları, zararlı otlarla mücadele çalışmaları da yapılmıştır. Hasadın yapılmasını istiyoruz.
Aksi halde hem çiftçiler olarak bizler zarar edeceğiz hem de ülke ekonomisi zarar edecektir. Çiftçinin alın terini yok sayamazsınız" dedi.
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