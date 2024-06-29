Gazeteci Gülşah İnce ve Doç. Dr. Oğuz Demir evlendi: Nikahlarını İmamoğlu kıydı, şahitleri Özel oldu

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Gazeteci Gülşah İnce ve Doç. Dr. Oğuz Demir evlendi

ANKA
29 Haziran 2024 Cumartesi, 14:14




CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Gülşah İnce ve Doç. Dr. Oğuz Demir'in nikah törenine katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı.

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