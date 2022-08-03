Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşesinde AKP'den ayrılmak isteyen isimlere gizli çekim kasetlerle şantaj yapıldığını ifade etti.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
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