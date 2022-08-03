Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

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Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşesinde AKP'den ayrılmak isteyen isimlere gizli çekim kasetlerle şantaj yapıldığını ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:35

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

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AKP Şantaj Kaset AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan

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