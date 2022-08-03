Barış Pehlivan yazdı: AKP'den gitmek isteyenlere kasetli şantaj!

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 08:08

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Pehlivan 'AKP’den gitmek isteyenlere şantaj" başlıklı yazısında AKP’den istifa etmek isteyenleri vazgeçirmek için bir mekanizma kurulmuş..." dedi.

Mekanizmadaki işleyişi aktaran Pehlivan yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı;

" 'Bu özel değil, genel genel!'

Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Baykal’a yapılan kaset kumpasına bu sözlerle sahip çıkmıştı.

Acaba, diyorum... Şu sıralarda AKP içinde bu sözü hatırlayanlar var mı?

Şimdi nereden çıktı bu soru, demeyin. Anlatayım.

Deniz kenarında yemekteyiz, güneş batmak üzere, yüzümüz gülüyor...

Nasıl olduğu bende kalsın ama, tam da o sırada öğrendim:

Neymiş, AKP’den istifa etmek isteyenleri vazgeçirmek için bir mekanizma kurulmuş...

Neymiş, sakladıkları özel hayatları takip edilip kayıt altına alınıyormuş...

Neymiş, toplanan görüntülerle hazırlanan dosyalar hem parti lideri Erdoğan’a hem de takip edilen AKP’liye gösteriliyormuş..."

"GİDERSEN BUNLAR İFŞA OLUR"

"Sorsan, 'iyilikleri' için yapılıyormuş" diyerek söylenen ifadelere dikkat çeken Pehlivan, "Ama aslında “Sakın gitme, gidersen bunlar ifşa olur” deniyormuş. Yani, AKP gemisi batarken kaçışları önlemek için “şantaja” başvuruluyormuş" dedi.