Genç girişimciler Türkiye’deki ilk hyperloop şirketini kurmaya hazırlanıyor

26 Eylül 2022 Pazartesi, 11:19

İlk olarak 2016 yılında Elon Musk'ın bir şirketi tarafından çalışmalarına başlanan hyperloop teknolojisinde trenlerin havasız tünelin içinde, çeşitli yöntemler ile askılama yapılarak ve farklı itki sistemleri kullanılarak raylara ve yere hiç değmeden hareket etmesi amaçlanıyor. Böylece hava direnci ve sürtünme kuvveti olmadığı için aracın uçakların iki katı hızına ulaşması hedefleniyor. TEKNOFEST KARADENİZ 'Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda 56 üniversite ekibi arasında 2'nci seçilen Yeditepe Üniversitesi Otomotiv Kulübü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Hyperhawk takımı, Yeditepe Üniversitesi bünyesinde şirketleşme noktasında çalışmalara başlayarak bu teknolojiyi tüm Türkiye'ye sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Ayrıca ekip, Avrupa'nın en uzun hyperloop tünellerinde teknik kontrollerden tek seferde ve en kısa sürede geçen ve tünele giren ilk ekip olarak TÜBİTAK RUTE tarafından jüri özel ödülüne layık görüldü.



