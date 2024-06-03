Gıda takviyeleri nasıl kullanılmalı?
Gıda takviyeleri nasıl kullanılmalı?
Gıda takviyelerin bilinçsizce tüketilmemesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ahmet Aydın, vücuttaki bütün vitamin ve minerallerin harmoni içinde hareket ettiğini belirterek eksikliği veya fazlalığının mutlaka testlerle belirlendikten sonra sağlık profesyoneli tarafından önerilmesi gerektiğini söyledi. Aydın, “Bilinçsizce tüketilen vitamin ve mineraller önemli bir hastalığın görülmesini de engelleyebilir. Kullanılan herhangi bir takviye kişinin ilaçları ile etkileşebilir ve istemeyen sonuçlara neden olabilir, sağlığını bozabilir” dedi.
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