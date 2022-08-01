Giresun'da çevreci dalgıcı ağlatan manzara
Trabzon sınırı Eynesil ilçesindeki deniz kıyısına kimliği belirsiz kişilerce dökülen atıklar, çevre kirliliğine yol açıyor. Dalış sırasında fark ettiği atıkları toplamak için bireysel mücadele başlatan amatör dalgıç Engin Barutçu (60), 1 ay önce denizde dalış yaptığım sırada fark ettim. Manzara karşısında gözyaşlarıma hakim olamadım
Aynı gün CİMER'e ve ilgili kurumlara sözlü ve yazılı müracaat yaptım. 'Bize bilgi verilmedi' denilebilecek hiçbir kurum kalmadı ama buna rağmen sonuç alamadım dedi.
Karadeniz sahil yolu kenarında Eynesil ilçe sınırlarındaki kıyı, çöp alanına dönüştü. Kimliği belirsiz kişilerce evsel, tekstil ve hafriyat gibi çeşitli atıkların yamaçtan denize dökülmesi, çevre kirliliğine neden oluyor. 1 ay önce denizde dalış yaptığı sırada çöpleri fark eden, Beşikdüzü ilçesi sakini dalgıç Engin Barutçu, durumu yetkili kurumlara bildirdi ancak sonuç alamadı. Çevre kirliliğine karşı bireysel mücadele eden Barutçu, her dalışta çöp ve atık toplamaya başladı. 5 kilometre uzaklıktaki evinden bisikletle gelerek bölgede çöp toplayan Barutçu, doğayı kirletenlere karşı suç duyurusuna hazırlanırken, ilçe belediyesi bölgeyi de ağaçlandırmayı planladığını açıkladı.
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