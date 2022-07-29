Gizli kamera ile ortaya çıkmıştı: 2 kızını darbeden anneye gözaltı

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Sivas'ta yaşayan Furkan Y., kız çocukları A.A.Y. (7) ve Ö.E.Y.'yi (2) darbettiği iddiasıyla boşandığı, ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Eda Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu. Eve yerleştirilen kameralardan çocukları darbettiği belirlenen Eda Ö. gözaltına, çocuklar ise devlet korumasına alındı.

DHA
29 Temmuz 2022 Cuma, 15:02

Mayıs ayında Yenidoğan Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Furkan Y. boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Eda Ö.'nün, çocukları A.A.Y ile Ö.E.Y.'ye uyguladığı şiddeti, eve yerleştirdiği güvenlik kamerası ile kayda aldı.

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