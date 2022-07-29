Gizli kamera ile ortaya çıkmıştı: 2 kızını darbeden anneye gözaltı

29 Temmuz 2022 Cuma, 15:02

Mayıs ayında Yenidoğan Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Furkan Y. boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Eda Ö.'nün, çocukları A.A.Y ile Ö.E.Y.'ye uyguladığı şiddeti, eve yerleştirdiği güvenlik kamerası ile kayda aldı.

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