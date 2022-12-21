Göbeklitepe'yi buza işlediler

21 Aralık 2022 Çarşamba, 07:00

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 2,5 yıl önce kurulan Ata Buz Müzesi'nde; yeni tema kapsamında Anadolu'daki uygarlıklara ait çeşitli mitolojik karakterlerin buzdan heykelleri yapılıyor. Öğretim üyeleri ile öğrenciler, burada eksi 5 derecede çalışıyor. Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bulat'ın koordinatörlüğünü yaptığı müzede, Mısır sfenksinden Anka kuşuna kadar birçok mitolojik karakter buza işleniyor. Şanlıurfa'daki kazılarda ortaya çıkarılan Göbeklitepe'deki 'T' şeklindeki anıtsal dikilitaş da buza yansıtılıyor. Boyu 6 metreyi, ağırlığı 40 tonu bulan buzdan dikilitaş, ince işçiliği ile de dikkat çekiyor. Buzdan heykeller, tamamlanınca sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



'ERİMEYE BAŞLAYINCA YENİ KONU EKLİYORUZ'



Ata Buz Müzesi'nin 2,5 yıldır sanatseverlerle buluştuğunu belirten Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Şengünalp, "Bugüne kadar birçok sergiye ev sahipliği yaptık. Müzede 7-8 konsept sergilendi. Konseptleri bir anda kaldırıp, yenilerini koymuyoruz. İşlevini yitiren, erimeye başlayan çalışmaların yerine yeni konu ekliyoruz. Şimdiki güncel temamız; mitolojik hikayeler ve karakterler. Anadolu'daki kadim uygarlıklarda yer alan önemli mitolojik konular ile öğeleri, buzla görünür kılmaya başladık. Mısır mitolojisinde yer elan sfenks de çalışmamızda bulunuyor. Mitolojik karakterleri, buz heykeller olarak izleyiciyle buluşturuyoruz. Göbeklitepe de son 30-40 yılın en önemli kazılarından birisi. İnsanlık tarihinin belki de yeniden yazılmasına neden olan yer; Göbeklikepe. Ona burada yer vermezsek olmazdı. Şu anda ana kolonlardaki yapılar işleniyor. Ata Buz Müzesi'nde, her uygarlığa ait farklı bir mitolojik karakterleri yansıtmaya çalışıyoruz" dedi.