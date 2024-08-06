Gökçeada açıklarında 'mako' cinsi vahşi mavi köpek balığı bulundu!

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Gökçeada açıklarında 'mako' cinsi vahşi mavi köpek balığı bulundu!

IHA
06 Ağustos 2024 Salı, 15:57





Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde geçtiğimiz yıllarda Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına kafa tutan Türk balıkçı İlker Özdemir, paragat ağlarına dolanmış halde avlanması yasak olan yaklaşık 3 metre boyunda, 500 kilogram ağırlığında 'mako' cinsi köpek balığı buldu.

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