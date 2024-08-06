Gökçeada açıklarında 'mako' cinsi vahşi mavi köpek balığı bulundu!
Gökçeada açıklarında 'mako' cinsi vahşi mavi köpek balığı bulundu!
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde geçtiğimiz yıllarda Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına kafa tutan Türk balıkçı İlker Özdemir, paragat ağlarına dolanmış halde avlanması yasak olan yaklaşık 3 metre boyunda, 500 kilogram ağırlığında 'mako' cinsi köpek balığı buldu.
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