Gökhan Ahi: Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız
Cumhuriyet TV'ye konuşan Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi: "İstanbul Barosu tarih boyunca hukuk ve demokrasinin kalesi olmuştur ve olmaya devam edecektir" dedi.
Cumhuriyet TV'ye konuşan Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi: "İstanbul Barosu tarih boyunca hukuk ve demokrasinin kalesi olmuştur ve olmaya devam edecektir" dedi.
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