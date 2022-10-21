Gökhan Ahi: Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız

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Cumhuriyet TV'ye konuşan Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi: "İstanbul Barosu tarih boyunca hukuk ve demokrasinin kalesi olmuştur ve olmaya devam edecektir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2022 Cuma, 18:42

Cumhuriyet TV'ye konuşan Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi: "İstanbul Barosu tarih boyunca hukuk ve demokrasinin kalesi olmuştur ve olmaya devam edecektir" dedi.

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