Görme engelli yurttaşların isyanı: Pozitif ayrımcılık istemiyoruz...
Görme engelli yurttaşların isyanı: Pozitif ayrımcılık istemiyoruz...
Samsun Altı Nokta Körler Derneği, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü nedeniyle görme engelli üyeleriyle bir araya gelerek Çiftlik Süleymaniye geçidinde basın açıklaması yaptı. Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şube Başkanı Ufuk Gürbüz, “Biz Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi olarak bu yıl erişim sorununu daha çok öne çıkartmak istedik. Şehir mobilyalarında yani yaya kaldırımı vb. her noktada yaşamamızı engelleyen her türlü sıkıntı devam etmektedir. Hissedebilir yüzeylerimizi üzerindeki araç parkı, direk, reklam panoları, esnaf malzemeleri yaşamamızı engellemektedir. Yerel yönetimler tarafından denetlenmemektedir. Bizler engelliği de seçmedik. Yaşanan sorunları da hak etmiyoruz. Çözülmesi gerektiği konusunda ilgilileri bir kez daha uyarıyoruz. Kısacası engelsiz yaşam istiyoruz. Pozitif ayrımcılık istemiyoruz. Biz engelliliği seçmedik. Engellilik bu ülkenin sosyo-ekonomik yapısından kaynaklıdır” dedi.
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