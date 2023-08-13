Görsel şölen! Erciyes'te meteor yağmuru...

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Kayseri'de gökyüzü tutkunları, meteor yağmurlarının en görkemlisi Perseid meteor yağmurunu Erciyes Dağı'nın 2 bin 650 metre yüksekliğinde izledi.

DHA
13 Ağustos 2023 Pazar, 14:21


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