Görüntüler inanılmaz, bu kadın bir kahraman
Kocaeli'de otomobilinin el frenini çekmeyi unutan engelli birey Hasan Bat'ın, eşinin yardımıyla akülü sandalyesine geçmek isterken aracı hareket etti. Hem engelli bireyi hem de 80 yaşındaki yaşlı kadını ezilmekten Hasan Bat'ın eşi kurtardı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Gölcük ilçesi İhsaniye Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, dernekten çıkarak işlettiği tuhafiyeye geldi. Bat, araçtan inerek eşinin getirdiği akülü tekerlekli sandalyeye binmeye çalışırken otomobil hareket etti.
Yere düşen Hasan Bat'ı, aracın altında kalmaktan son anda eşi Fatma kurtardı. Hareket eden otomobilin de peşinden koşan Fatma Bat, 80 yaşındaki kadının ezilmesini de kıl payı önledi.
O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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