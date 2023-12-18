Görüşmeler tartışmayla başladı, Sırrı Süreyya Önder çileden çıktı: Niye oradan öyle konuşuyorsunuz?

Abone Ol google-news

Sırrı Süreyya Önder'den tartışmalı başlangıç:" Neden öyle konuşuyorsunuz?"

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2023 Pazartesi, 12:02

Sırrı Süreyya Önder, tartışmayla başlayan görüşmelerde konuştu.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler