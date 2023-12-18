Görüşmeler tartışmayla başladı, Sırrı Süreyya Önder çileden çıktı: Niye oradan öyle konuşuyorsunuz?
Sırrı Süreyya Önder'den tartışmalı başlangıç:" Neden öyle konuşuyorsunuz?"
Sırrı Süreyya Önder, tartışmayla başlayan görüşmelerde konuştu.
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