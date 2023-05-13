Gültekin Uysal Ankara'da o dizeleri okudu: Saraylar saltanatlar çöker...

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Gültekin Uysal Ankara'da o dizeleri okudu: Saraylar saltanatlar çöker...

cumhuriyet.com.tr
13 Mayıs 2023 Cumartesi, 10:13

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Ankara Millet Buluşması'nda Adnan Yücel'in 'Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek' şiirini okudu.

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