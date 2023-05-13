Gültekin Uysal Ankara'da o dizeleri okudu: Saraylar saltanatlar çöker...
Gültekin Uysal Ankara'da o dizeleri okudu: Saraylar saltanatlar çöker...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Ankara Millet Buluşması'nda Adnan Yücel'in 'Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek' şiirini okudu.
Video Haberler
- Maket atları gören at, şaha kalktı
- Oy kullanmak için tedavisine ara verdi
- Çatıda inek kurtarma operasyonu
- Saraylar saltanatlar çöker...
- İmamoğlu çiftinin kamerasından Ankara mitingi
- Kılıçdaroğlu'ndan 'enflasyon' videosu
- 60 çeşit tıbbi ve aromatik bitki üretimi yapılıyor
- Muharrem İnce adaylıktan çekildi halk ne diyor ?
- Yılkı atına kurtarma operasyonu
- TRT'de kozmik oda kuruldu! Gazeteci Gürkan tek tek anlat
En Çok Okunan Haberler
-
- MSB'den son dakika açıklaması
- Soylu'nun konvoyundaki araç çocuğa çarptı
- Memleket Partisi'nin kritik ismi oyunu açıkladı
- Kılıçdaroğlu'na cevap vermedi, Erdoğan ile görüştü
- Memleket'te 'istifa' hareketliliği: 'Cumhur'a destek!
- AKP'li belediye başkanından skandal açıklama
- Erdoğan son kozunu oynadı
- 'Milletime güveniyorum'
- Erdoğan: Bugün Muharrem Bey'i aradım
- Arama kurtarma köpeği Aaron hayatını kaybetti