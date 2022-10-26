Güneş Tutulmasını kaynak gözlüğü ile izledi
Orhaneli ilçesinde uzmanların "çıplak gözle kesinlikle izlemeyin" uyarısına kulak veren bir vatandaşın kaynak gözlüğü ile tutulmayı izlemesi sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
Yılın ikinci ve son Güneş Tutulması Avrupa, Kuzey-Doğu Afrika, Ortadoğu ve Asya'nın batısından izlendi. Güneşin yaklaşık yüzde 50'sinin Ay tarafından örtüldüğü ve yaklaşık 3 saat süren tutulma Türkiye'de de saat 12.36 ile 15.01 arasında ilgiyle izlendi.
Türkiye'nin birçok ilinden gözlenen güneş tutulması öncesi uzmanlar uyarıda bulundu. Güneş Tutulması'nı çıplak gözle, dürbün veya teleskop ile izlemek göz sağlığı açısından risk taşıdığını belirten uzmanlar bunun yerine gözü koruyan özel filtreler kullanılmasının göz sağlığı açısından büyük önem taşıdığını, güneş gözlüğü yerine özel tutulma gözlüğu kullanılması gerektiğini vurguladı.
Sosyal medyadan yapılan uyarılara kulak veren Orhaneli ilçesindeki bir vatandaş Güneş Tutulması'nı kaynak gözlügü ile izledi.
Bir yandan kaynak gözlüğü ile tutulmayı izlerken diğer yandan da bilgilendirme yapan vatandaşın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
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